Crash Bandicoot Mobile salta e corre su smartphone Android

Come segnalato su ResetERA, Crash Bandicoot Mobile è attualmente disponibile su Google Play Store per Android in alcuni paesi selezionati per la fase di Soft Launch prima del debutto globale in tutto il mondo.

Mai annunciato ufficialmente, Crash Bandicoot Mobile è un gioco Endless Runner sullo stile di Temple Run e Subway Surfer, con protagonista il celebre personaggio. La pagina di Crash Bandicoot Mobile per Android non riporta purtroppo molti dettagli limitandosi ad una breve descrizione del gioco che come detto sembra ispirato ai classici di un genere molto popolare su piattafore mobile.

Crash Bandicoot Mobile è sviluppato da King, studio responsabile dei giochi Candy Crush e di altri progetti targati Activision Blizzard destinati a smartphone e tablet. Al momento Crash Bandicoot Mobile non è disponibile per il download in Italia, è probabile che il publisher voglia prima testare il gioco in alcuni paesi per poi procedere ad un lancio in tutti i paesi.

Il debutto non dovrebbe tardare troppo, verosimilmente possiamo aspettarci una pubblicazione ufficiale nel corso della primavera, non sappiamo se l'app verrà resa disponibile anche su App Store per iPhone e iPad. Sembra confermata la natura Free to Play del progetto, con download gratia e supporto per le microtransazioni, restiamo in attesa di ulteriori dettagli.