Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: 2 minuti di gameplay su Nintendo Switch

Dopo avervi mostrato le prime immagini tratte dalla versionedi, finalmente possiamo vedere il gioco in azione sulla console ibrida: in cima alla notizia trovate un video gameplay di due minuti.

Al momento Activision non ha fornito nessun dettaglio tecnico sul porting Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, quindi alla stato attuale non sappiamo dirvi nulla di preciso sulla risoluzione e sul frame rate del gioco supportati sulla console ibrida. Nel frattempo, però, possiamo vedere il titolo in azione grazie al nuovo video gameplay, facendoci una prima idea sulla qualità della conversione.

A giudicare dal filmato, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sembra comportarsi abbastanza bene su Switch, ma siamo molto curiosi di vedere la resa del gioco in handheld mode, modalità che potrebbe rivelarsi un punto di forza non indifferente per la nuova versione destinata alla console Nintendo.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli in proposito, vi ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo 10 luglio, a distanza di oltre un anno dal debutto su PlayStation 4.