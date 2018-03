Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Activision conferma l'uscita anche su PC e Xbox One

Nel corso delè stato annunciato che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su Switch il 10 luglio, al termine della trasmissione il publisher Activision ha svelato che il gioco arriverà lo stesso giorno anche su altre piattaforme.

Il 10 luglio, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarà disponibile non solo su Switch ma anche su Xbox One e PC Windows, in quest'ultimo caso distribuito esclusivamente in formato digitale tramite Steam.

Nessun contenuto aggiuntivo è previsto per queste edizioni, ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, originarimente uscito su PS One tra il 1996 e il 1998.