Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: annunciato il livello Future Tense, in arrivo a fine mese

Come anticipato ieri, Activision ha annunciato un nuovo livello bonus per Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, chiamato Future Tense.

Questo livello, sviluppato da Vicarious Visions, è un omaggio allo stage Waterfall del primo Crash Bandicoot. Sarà accessibile da una nuova piattaforma posizionata nel mondo del futuro di Crash Bandicoot 3: Warped. Si tratta, a tutti gli effetti, del primo livello originale creato per la trilogia in oltre 20 anni. A margine dell'annuncio, è stato pubblicato il trailer che potete vedere in apertura di notizia.

Future Tense sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 29 giugno, giorno in cui la trilogia debutterà anche su Xbox One, PC e Nintendo Switch. Su queste console sarà disponibile dal lancio anche Stormy Ascent, livello bonus prima gratuito, poi a pagamento (2,99€) lanciato su PS4 l'anno scorso: per l'occasione, tuttavia, verrà reso nuovamente gratuito sul PlayStation Store della console di Sony a partire dl 15 giugno.