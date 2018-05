Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: anticipato il lancio su PC, Xbox One e Switch

Il lancio di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Xbox One, PC e Nintendo Switch era previsto per il 10 luglio ma Activision ha deciso di fare una sorpresa ai fan di Crash, anticipando il lancio di qualche giorno...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogyè ora atteso per il 29 giugno nei formati PC Windows (via Steam), Nintendo Switch e Xbox One, con due settimane di anticipo rispetto alla data comunicata dal publisher. Non è chiaro al momento se la data riguardi tutti i mercati internazionali o solamente in Nord America, anche se la prima ipotesi sembra essere quella più realistica.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti originariamente su PlayStation tra il 1996 e il 1998 e ora resi disponibili per la prima volta in assoluto anche su piattaforme non Sony.

Su PlayStation 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è diventata la Remaster Collection più venduta di sempre, ricordiamo che i fan dei platform 3D a 32-bit potranno mettere le mani anche su

Spyro Reignited Trilogy a partire dal 21 settembre.