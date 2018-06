Crash Bandicoot N. Sane Trilogy arriva su Switch con il Pro Controller a tema

In occasione del debutto di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch, la console ibrida riceverà anche un nuovo modello di Pro Controller dedicato al simpatico marsupiale. Al momento la periferica è stata confermata solo negli Stati Uniti.

Come segnalato da Nintendoeverything, GameStop USA ha catalogato un nuovo modello di Pro Controller per Switch dedicato a Crash Bandicoot: come potete vedere nelle immagini riportate in calce alla notizia, il pad si presenta con una serie di decorazioni a tema, con l'inconfondibile sagoma del marsupiale risaltata in blu.

Il controller è previsto negli Stati Uniti per il 29 giugno, lo stesso giorno in cui Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su Nintendo Switch, Xbox One e PC, a distanza di un anno dal debutto in esclusiva temporanea su PlayStation 4. Per sapere se il nuovo modello della periferica arriverà anche in Europa, tuttavia, bisognerà attendere ulteriori informazioni al riguardo, nella speranza che il Pro Controller di Crash Bandicoot si renda disponibile anche da noi.

Ricordiamo che la raccolta in arrivo il 29 giugno include i remaster dei primi tre capitoli della serie usciti su PlayStation 1 (Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot 3 Warped). Cosa ne pensate del nuovo pad a tema?