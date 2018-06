Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: domani verrà effettuato un annuncio legato alla collection

A quanto pare, all'E3 2018 ci sarà spazio anche per Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, collection contenente i primi tre capitoli della saga uscita un anno fa su PlayStation 4 e in arrivo anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Domani 11 giugno alle ore 23:30, durante la trasmissione YouTube Live condotta da Geoff Keighley, il team di sviluppo effettuerà un misterioso annuncio legato al gioco. Con tutta probabilità, verrà mostrato per la prima volta il livello aggiuntivo chiamato Future Tense. Sappiamo della sua esistenza grazie ad un leak di pochi giorni fa: un rivenditore brasiliano ha infatti caricato in anticipo la box art della versione per Xbox One, sulla quale si fa esplicito riferimento a due livelli bonus inclusi. Uno è il difficile Stormy Ascent, livello segreto del primo Crash Bandicoot già lanciato l'anno scorso. L'altro è il misterioso Future Tense, che pare essere a tutti gli effetti un livello inedito realizzato per festeggiare l'uscita sulle nuove piattaforme.

Lo sapremo con certezza domani sera. Restate sintonizzati su queste pagine, vi aggiorneremo in tempo reale. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy arriverà su PC, Xbox One e Nintendo Switch il 29 giugno.