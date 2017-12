Crash Bandicoot N. Sane Trilogy in offerta oggi su Amazon

è in offerta su Amazon: solo per oggi, la collection è in vendita con uno sconto pari al 15% sul prezzo di listino, il prezzo è pari aanzichè 39,99 euro.

Uno sconto non particolarmente elevato, ma comunque sempre gradito per uno dei titoli più venduti del 2017. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, usciti su PlayStation tra il 1996 e il 1998.

Compra Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Amazon.it (33.99 euro)

Ricordiamo che il gioco è in lizza per la categoria Miglior Remake/Remaster agli Everyeye Awards 2017, puoi contribuire al successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy votando nel sondaggio.