Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: nuovi dettagli sul livello aggiuntivo Future Tense

Proprio mentre i fan pensavano di aver ormai dominato tutti i livelli di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Activision annuncia l’introduzione di un nuovissimo livello chiamo Future Tense per avere una buona ragione per giocare tutta l’estate a Crash. Il prossimo 29 giugno, il livello Future Tense sarà incluso come bonus in Crash Bandicoot 3 Warped.

Sviluppato da Vicarious Visions, Future Tense porta a un livello di difficoltà superiore il futuristico mondo di Crash Bandicoot 3 Warped, i giocatori dovranno schivare razzi, distruggere robot e saltare sopra i laser mentre scalano su un enorme grattacielo futuristico. Questo inedito livello omaggia Waterfall, il livello non rilasciato dell’originale Crash Bandicoot. Presto i fan del franchise (e i velocisti) avranno qualcosa di veramente inedito che metterà alla prova anche i giocatori più esperti di Crash.

Inoltre, in Future Tense, Crash e Coco affronteranno i rischi e i nemici di sempre in modi nuovi e divertenti. I giocatori ameranno esplorare, con il cuore a mille, le aree nascoste e vivere momenti inaspettati, tra cui una impegnativa Strada della Morte. Future Tense sarà accessibile tramite una nuova piattaforma nella Wrap Room di Crash Bandicoot 3 Warped e giocabile in qualsiasi momento nella progressione del gioco.

“Aggiungere un nuovo livello a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy era qualcosa che abbiamo sempre voluto fare, e l’introduzione di Future Tense ci permette di offrire a tutti i giocatori di Crash qualcosa di nuovo da giocare giusto in tempo per il rilascio della multi piattaforma” - ha dichiarato Jennifer Oneal, Studio Head at Vicarious Visions. “Speriamo che Future Tense permetterà ai giocatori di sperimentare nuovamente quella sensazione dei bei vecchi tempi di quando hanno aperto per la prima volta Crash Bandicoot e hanno dovuto capire come affrontare le nuove sfide, o trovare quell’ultima cassa” hanno aggiunto i creatori del livello Future Tense, Ben Dorsey e Stephen Ivanauskas. “E francamente i livelli di Crash Bandicoot sono divertenti da fare!”

In aggiunta all’arrivo di Future Tense all’interno della tricologia di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, sulle nuove piattaforme i fan potranno ricevere il bonus Stormy Ascent a partire dal 29 giugno. Chi ha già Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su PlayStation 4 può già scaricare Stormy Ascent come bonus senza alcun pagamento aggiuntivo dal PlayStation Store. Rilasciato lo scorso anno su PlayStation 4, Stormy Ascent è il livello notoriamente difficile e incompleto del Crash Bandicoot originale, finalizzato e rimasterizzato per sfidare i giocatori più duri di Crash!

Il marsupiale preferito del mondo va veloce per la sua strada verso i nuovi giocatori su Nintendo Switch, Xbox One e Steam dal prossimo 29 giugno, 2018, segnando la prima volta in cui i tre giochi originali – Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3 Warped – saranno disponibili su queste piattaforme. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è al momento disponibile su PlayStation 4 al prezzo consigliato di €39.99. Chi è già in possesso di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su PlayStation 4 può scaricare il livello bonus a partire dal 29 giugno dal PlayStation Store.