Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è il più venduto in UK per la settima settimana di fila

Il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sembra non avere alcun freno: la remastered plus di Activision e Vicarious Visions è riuscita a piazzarsi al primo posto della classifica di vendite in UK per la settima settimana consecutiva.

Il traguardo raggiunto dalla collection, ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch, va ad eguagliare quello ottenuto lo scorso anno, quando la trilogia era ancora reperibile esclusivamente su PlayStation 4.

Nella classifica che potete consultare più in basso, troviamo al secondo posto Lego: Gli Incredibili, subito seguito da Grand Theft Auto V, che recupera un paio di posizioni rispetto alla settimana precedente e va a completare il podio in terza posizione.

Crash Bandicoot: Nsane Trilogy / Activision Lego The Incredibles / Warner Bros. Interactive Entertainment Grand Theft Auto V / Take-Two Interactive Mario Kart 8 Deluxe / Nintendo Madden NFL 19 / EA Sports Call of Duty: WWII / Activision God of War / Sony Overcooked 2 / Team 17 Super Mario Odyssey / Nintendo We Happy Few / Maximum Games

Fra le nuove release, segnaliamo la quinta posizione di Madden NFL 19 di Electronic Arts, l'ottava posizione di Overcooked 2 di Team 17, ed il decimo piazzamento di We Happy Few di Maximum Games. Se interessati a consultare la classifica in versione integrale, vi rimandiamo a questo indirizzo.