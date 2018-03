Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, prime immagini della versione Switch

Dopo aver annunciato l'arrivo disu Switch, PC e Xbox One,ha pubblicato i primi screenshot del gioco tratti dalla versione per la console Nintendo, disponibile nei negozi dal prossimo 10 luglio.

La Remaster Collection più venduta nella storia di PlayStation 4 approderà a luglio su PC (via Steam), Nintendo Switch e Xbox One, per la prima volra in assoluto Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped approderanno su piattaforme non Sony.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per Switch presenterà un comparto tecnico ottimizzato per la piattaforma Nintendo e un sistema di controllo rivisitato mentre non sono previsti contenuti aggiuntivi rispetto all'edizione PlayStation 4.