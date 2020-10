Crash Bandicoot N. Sane Trilogy per PS4 in sconto su Amazon nel weekend

Con l'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy cala di prezzo su Amazon, almeno per quanto riguarda la versione PlayStation 4, scontata di 11 euro rispetto al prezzo di listino.

Nello specifico Crash Bandicoot N. Sane Trilogy con due livelli bonus (Stormy Ascent e Future Tense) costa 28.99 euro invece di 39.99 euro, con un risparmio di 11 euro (sconto 28%) sul prezzo di listino. Il pacchetto include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, degno preludio alla nuova avventura del marsupiale ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 2.0 rispetto alla prima versione include 2 livelli aggiuntivi: Stormy Ascent e Future Tense. Ruota, salta, scatta e divertiti atttraverso le sfide e le avventure dei tre giochi da dove tutto è iniziato, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot Warped. Rivivi i migliori Momenti Crash con la grafica completamente rimasterizzata in HD!

Per saperne di più sulla trilogia originale rimasterizzata in HD vi rimandiamo alla recensione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, lo sconto è valido solo sulla versione PS4 ma il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, PC Windows e Xbox One.