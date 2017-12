Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è la remaster collection di maggior successo su PS4

Oltre ad aver celebrato i traguardi raggiunti con Destiny 2 e Call of Duty: WWII ha dato notizia cherisulta essere ad oggi la remaster collection di maggior successo nella storia di PlayStation 4.

Crash è sicuramente una delle icone più celebri ed amate del mondo PlayStation, ed il suo ritorno, così a lungo atteso dai fan, si è a quanto pare rivelato un tentativo di successo per Activision-Blizzard e Sony, che al momento detiene ancora l'esclusività sulla "remaster plus" curata dagli sviluppatori di Vicarious Visions. Di certo, tutti i fan che hanno apprezzato questo lavoro sono ora in attesa di novità in merito ad un possibile sequel della saga ideata da Naughty Dog: a tal riguardo, Activision ha dichiarato in passato di star riflettendo su come possa evolvere il franchise in futuro.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è disponibile ora per PlayStation 4.