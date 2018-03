Crash Bandicoot N. Sane Trilogy supporterà mouse e tastiera su PC

Con un comunicato stampa divulgato da, è stato confermato che la versionedi Crash Bandicoot N. Sane Trilogy supporterà anche l'accoppiata mouse e tastiera. Gli utenti saranno liberi di scegliere il proprio sistema di controllo preferito.

"La versione PC di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy introduce nuove possibilità di personalizzazione per il sistema di controllo, questo grazie al supporto ottimizzato per lo Steam Controller e alla possibilità di giocare anche con mouse e tastiera", si legge nel comunicato stampa in questione.

Nella giornata di oggi, inoltre, sono stati svelati i requisiti minimi per la versione PC di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, permettendo agli utenti di farsi una prima idea sulle capacità del proprio hardware. Dopo un periodo di esclusività temporanea su PlayStation 4, dunque, la raccolta rimasterizzata di Crash Bandicoot sarà disponibile anche su PC, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal prossimo 10 luglio.

Sapevate che in queste nuove edizioni del gioco verranno rimossi tutti i riferimenti a Naughty Dog e alla serie di Uncharted (che ricordiamo essere un'esclusiva PlayStation, del resto)?