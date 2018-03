Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: svelati i requisiti di sistema della versione PC

Dopo un periodo di esclusività per PlayStation 4 lungo un anno, durante la prossima estate Crash Bandicoot N.Sane Trilogy debutterà anche sulle altre piattaforme, ovvero PC, Xbox One e Nintendo Switch.

Nonostante manchino ancora diversi mesi all'uscita, gli sviluppatori hanno già divulgato i requisiti minimi di sistema attraverso la pagina ufficiale su Steam, dalla quale è anche possibile effettuare il preordine. Vediamoli assieme:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i5-750 @ 2.67GHz | AMD Phenom II X4 965 @ 3.4GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

Come vi sembrano? Purtroppo mancano i raccomandati, ma i possessori di PC meno performanti possono capire già da ora se saranno o meno in grado di far girare la raccolta. A giudicare da quanto riportato, in ogni caso, il titolo non dovrebbe in alcun modo impensierire la maggior parte delle macchine da gioco.

Vi ricordiamo che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy debutterà su Xbox One, PC e Nintendo Switch il prossimo 10 luglio. Al suo interno sono incluse le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. In queste nuove edizioni verranno rimossi i riferimenti alla serie Uncharted di Sony.