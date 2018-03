In occasione del nuovo evento Direct,hanno ufficialmente confermato che, l'apprezzata "remaster plus" curata da Vicarious Visions, segnerà il suo debutto su Nintendo Switch il prossimo 10 luglio.

L'annuncio era ormai nell'aria, soprattutto dopo che una foto aveva già testimoniato che i pre-order del gioco in versione Nintendo Switch stavano già spuntando presso la nota catena GAME. Esattamente come nella sua edizione per PlayStation 4, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy includerà i primi tre episodi della serie ideata da Naughty Dog, ovvero Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back, e Crash Bandicoot 3: Warped.