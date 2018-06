Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: vediamo il livello Future Tense in azione

Durante l'E3 2018 di Los Angeles abbiamo provato il nuovo livello bonus di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy intitolato Future Tense, mettendoci alla prova con le sfide che propone al giocatore. Vediamolo in azione nel nuovo video gameplay: lo trovate in cima alla notizia.

Come annunciato da Activision nelle ultime ore, il livello bonus Future Tense sviluppato da Vicarious Visions si presenta come un omaggio allo stage Waterfall del primo Crash Bandicoot. Lo stage sarà accessibile da una nuova piattaforma posizionata nel mondo del futuro di Crash Bandicoot 3: Warped, non appena il livello verrà reso disponibile su tutte le piattaforme dal 29 giugno, giorno in cui la trilogia debutterà anche su Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per dare una prima occhiata alle sfide proposte dallo stage Future Tense, potete guardare il nostro video gameplay riportato in cima.