Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: Vicarious Visions sta per cambiare nome?

Nel corso delle ultime ore ha iniziato a circolare una nuova voce di corridoio riguardante Vicarious Visions, il team di sviluppo responsabile di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e il recente Diablo 2 Resurrected. Stando ai rumor, infatti, la software house starebbe per cambiare definitivamente nome.

Stando ad alcune fonti interne all'azienda, di recente si sarebbe concluso un incontro durante il quale pare sia stato annunciato un nuovo portale web e, di conseguenza, anche un nuovo nome per il team. Al momento non è chiaro quale sia il futuro nome di Vicarious Visions, ma in molti sono sicuri che Activision nominerà l'azienda in base alla location come già avvenuto in altri casi e, quindi, la ribattezzerà Blizzard Albany (la città di New York nel quale si trovano gli uffici). Ovviamente non vi sono conferme ufficiali di tale rivoluzione e bisognerà attendere i prossimi giorni per avere la certezza di questo rebranding del team.

Per chi non lo sapesse, quasi un anno fa Vicarious Visions è passata a Blizzard con l'obiettivo di dare supporto ad altri team di sviluppo e, sempre secondo i rumor, per lavorare ai contenuti futuri di Call of Duty Warzone.

A proposito dei lavori di Vicarious Visions, avete letto la nostra recensione di Diablo 2 Resurrected?