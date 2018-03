Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: un video mette a confronto le versioni Switch e PS4 Pro

Dopo un lungo periodo di esclusività,approderà anche su Nintendo Switch, Xbox One e PC nel corso della prossima estate.

La versione per la console della casa di Kyoto abbiamo già avuto modo di vederla nel corso dell'ultimo direct, ma l'utente YouTube Cycu1 ha ben pensato di metterla a confronto con quella già disponibile su PlayStation 4 Pro utilizzando le scene mostrate nel trailer.

Il confronto, sulla carta, pare impari, dal momento che la console mid-gen di Sony è nettamente più potente. Questa può contare su una risoluzione superiore e, a giudicare dal video, anche su sistema di illuminazione e texture di maggior qualità. Tuttavia, su Nintendo Switch si difende egregiamente e appare decisamente bello da vedere, dimostrando di non aver molto da invidiare.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Crash Bandicoot N. Sane Trilogy verrà pubblicato il prossimo 10 luglio su Xbox One, PC e Nintendo Switch. A questo indirizzo potete vedere la versione per la console ibrida in azione in un vero e proprio video gameplay.