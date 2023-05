Crash Bandicoot, la notizia che sconvolge: è morto il doppiatore originale di Crash

Poche settimane fa abbiamo detto addio al compositore che ha cambiato la musica nei videogiochi Ryuichi Sakamoto. Purtroppo, però, è giunta da poche ore un'altra pessima notizia: questa volta riguarda più da vicino gli amanti di Crash Bandicoot. Nella giornata di oggi è morto Brendan O'Brien, il doppiatore originale di Crash.

Ci saluta all'età di soli sessant'anni una delle voci più iconiche della grande IP che per lungo tempo ha fatto parte della line-up esclusiva del panorama Sony. Brendan O'Brien, oltre ad aver doppiato l'iconico marsupiale le cui avventure continueranno molto presto con il multiplayer a squadre con qualche wumpa nella manica di Crash Team Rumble, ha prestato la propria voce anche a diversi nemici di Crash.

Possiamo quindi dire senza mezzi termini che quella di Brendan sia stata una figura alquanto rilevante nell'era PlayStation 1 e Naughty Dog, soprattutto a seguito del grande successo del gioco. Tra Crash, Tiny Tiger, Dottor Cortex e non solo, il repertorio di personaggi doppiati nel primo Crash Bandicoot e non solo è alquanto ampio. Però, per quel che concerne la sua dipartita, non vi sono per il momento molte informazioni: come riportato dal portale Metro, infatti, la famiglia (ed in particolare i genitori) di Brendan ha ricevuto da non molto tempo la notizia della sua morte.

Non sono mancate le reazioni di alcuni membri dell'industria videoludica: ad esempio, all'interno di un post su Twitter, il director e composer di Antonblast ha ribadito come la notizia della morte di Brendan O'Brien sia stato un enorme shock. "Sono stato un fan di Brendan per anni e recentemente io e lui avevamo parlato di avere un ruolo anche in Antonblast".