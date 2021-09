Crash Bandicoot, novità in arrivo per i 25 anni? una misteriosa pignatta in Redazione!

Proseguono le iniziative per il 25° anniversario di Crash Bandicoot, con il marsupiale arancione che ha deciso di invadere (pacificamente, si intende) anche la Redazione di Everyeye.

Nei nostri uffici milanesi, ha infatti trovato approdo una misteriosa e variopinta pignatta a forma - non poteva del resto essere diversamente - di frutto Wumpa. Corredata di confezione celebrativa e martello di ordinanza, quest'ultima ha però potuto troneggiare immacolata nella sede di Everyeye solamente per poco tempo. Dopo averla avvistata, il nostro Francesco Fossetti si è infatti lasciato sopraffare dalla curiosità. Giusto il tempo di qualche foto di rito, e poi un martello si è abbattuto sulla pignatta! All'interno dell'oggetto, abbiamo però rinvenuto solamente una golosa dose di caramelle e dolcetti: ci accontentiamo?

La speranza era quella di rinvenirvi qualche indizio su di un DLC, un nuovo gioco o comunque qualche sempre gradito annuncio per la creatura aranciata, ma niente. Che qualcosa stia comunque bollendo in pentola? In attesa di saperne di più, potete trovare l'assalto alla pignatta di Crash Bandicoot documentato sull'account Instagram di Francesco Fossetti. Intanto, per celebrare il 25° anniversario del marsupiale di Activision, non ci resta che iniziare a degustare i dolciumi protetti (anche se per poco) dal fu-frutto Wumpa.