Crash Bandicoot, novità ai Game Awards 2020? Un tweet con Naughty Dog scatena il rumor

Mentre gli appassionati si interrogano sugli eventuali indizi per il futuro della serie che potrebbero essere contenuti nell'easter egg di Crash 4, i gestori dei canali social ufficiali di Crash Bandicoot omaggiano Naughty Dog con una scenetta che rinsalda l'amicizia con il team di sviluppo originario del platform.

L'animazione condivisa sui social mostra Coco e il funambolico peramele alle prese con Uncharted 4, in rappresentanza del loro legame indissolubile con gli autori della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios.

Il piccolo teaser con Crash e Coco, quindi, rimanda alla memoria la scena di Uncharted 4 in cui Nathan ed Elena giocano a Crash Bandicoot. L'impegno profuso da Activision per dare forma a questa animazione non fa che alimentare le speranze dei fan per l'annuncio di una collaborazione con Naughty Dog o, perchè no, di nuovo capitolo di Crash da svelare nel corso dei The Game Awards 2020.

La scenetta, infatti, è accompagnata da un messaggio che ricorda come gli "amici si aiutano a vicenda nelle festività natalizie", anche qui con un velato rimando ai TGA 2020 che, di certo, rappresentano l'evento videoludico più atteso di fine anno.

E voi, quali sorprese vorreste ricevere da Toys for Bob e da Naughty Dog? Sareste contenti di ammirare il World Premiere di Crash Bandicoot 5 o di un'altra avventura del peramele ai Game Awards 2020 che si terranno nella notte tra il 10 e l'11 dicembre? Fatecelo sapere con un commento.