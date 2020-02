Crash Bandicoot, nuovo gioco? Ci pensa un appassionato...su Dreams!

Sin dal debutto in Accesso Anticipato, gli strumenti messi a disposizione da parte di Dreams hanno consentito a numerosissimi videogiocatori di cimentarsi nelle più disparate creazioni.

Recentemente, un utente ha ad esempio ricreato alcune scene dell'atteso Ghost of Tsushima in Dreams, ricreando nel titolo una sequenza di gameplay mostrata dal team di Sucker Punch al pubblico. Ora, nel "dreamverso" fa la sua comparsa un progetto decisamente interessante. Si tratta di Crash Bandicoot TripSanity, un vero e proprio nuovo gioco a tema Crash Bandicoot creato da un abile utente attivo nel titolo di Media Molecule.

Al suo interno, possiamo impersonare l'agile marsupiale arancione lungo una serie di oltre sette livelli, cimentandoci anche in una vere e proprie bosss-fight. Per farvi un'idea del progetto, potete visionare il video gameplay che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare del risultato, vi piace questo Crash Bandicoot TripSanity? Il creatore dell'opera è noto su YouTube come "Milbox R".



In chiusura, ricordiamo a tutti i giocatori che stanno iniziando a prendere familiarità con la molteplicità di tool messi a disposizione dell'utenza da parte dei ragazzi di Media Molecule che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida alle funzionalità di Dreams, disponibile in esclusiva su PlayStation 4.