Crash Bandicoot On The Run: Activision ha annunciato la data di lancio ufficiale

Proprio come anticipato nelle scorse settimane da parte di King e Activision, Crash Bandicoot On The Run, il capitolo mobile della serie dedicata alle disavventure del folle marsupiale, arriverà nel corso di questo mese. Publisher e sviluppatore hanno ora annunciato la data di lancio ufficiale del gioco.

Crash Bandicoot On The Run sarà disponibile su dispositivi iOS e Android a partire dal 25 marzo 2021. Si tratta di un un endless runner che ricorda da vicino titoli come Temple Run o Subway Surfer, un genere che ha riscosso particolare successo sul mercato mobile. Questa la descrizione ufficiale del prodotto presente su Google Play: "Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre... su dispositivi mobili! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull'Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti... Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!"

Nell'attesa di mettere le mani sul titolo definitivo, potete pre-registrarvi su Apple Store e Google Play per ottenere la skin esclusiva Blue Hyena al day one.



Nei giorni scorsi, gli sviluppatori di King si sono espressi circa la possibilità di effettuare il porting del gioco per Nintendo Switch. Data la sua natura ibrida, l'esperienza offerta da Crash Bandicoot On The Run potrebbe ben prestarsi alla console della grande N, ma per il momento sembra non ci siano piani concreti per portare avanti un'operazione simile. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che dal 12 marzo sarà inoltre disponibile Crash Bandicoot 4: It's About Time in versione next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma anche in edizione Nintendo Switch (il platformer è inoltre in arrivo su PC più in là nel corso di quest'anno).