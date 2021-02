Crash Bandicoot On The Run arriva a marzo su smartphone e tablet

Durante l'ultima riunione di Activision con gli azionisti, il presidente di King (studio di sviluppo di proprietà del publisher americano) ha rivelato che Crash Bandicoot On The Run sarà disponibile ufficialmente su smartphone e tablet iOS/Android a marzo.

Questa la sinossi ufficiale del gioco, gli interessati possono preregistrarsi a Crash Bandicoot On The Run su Google Play: Crash Bandicoot è tornato, ma questa volta deve correre... su dispositivi mobili! Dovrai affrontare corse Battaglia ad altissima velocità sull'Isola Wumpa per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex, distruggere casse, evitare ostacoli e sfrecciare nei panni dei tuoi personaggi prediletti... Per non parlare del fatto che potrai affrontare i tuoi boss di Crash preferiti, ottenere ricompense, costruire basi e realizzare armi con un Crash personalizzabile!

Crash Bandicoot On The Run è un endless runner in stile Temple Run o Subway Surfer (genere molto popolare su tablet e cellulari) ambientato ovviamente nell'universo del celebre marsupiale, con ambientazioni, personaggi e nemici tratti dalla serie. Già disponibile in soft launch in alcuni paesi, On The Run rappresenta il debutto assoluto di Crash Bandicoot su mobile dopo il trionfale ritorno degli ultimi anni con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Crash Team Racing Nitro Fueled e Crash Bandicoot 4 It's About Time.