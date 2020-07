Crash Bandicoot On The Run sta arrivando su iPhone e Android

Conosciuto fino ad oggi come Crash Bandicoot Mobile e disponibile in Soft Launch su iOS e Android in un numero limitato di paesi, il nuovo gioco Activision sembra ora avere un nome definitivo, ovvero Crash Bandicoot On The Run.

Il publisher ha inaugurato il profilo Twitter del gioco con un primo messaggio che sembra suggerire l'imminente arrivo di Crash Bandicoot On The Run su App Store e Google Play. Sviluppato da King (studio autore di Candy Crush), Crash Bandicoot On The Run è un endless runner tradizionale ambientato nell'universo di Crash Bandicoot, distribuito come free to play con supporto per le microtransazioni.

Ma quando uscirà Crash Bandicoot On the Run? Al momento non c'è una data di lancio precisa ma in passato Activision ha più volte dichiarato che il gioco arriverà al più tardi durante l'estate, restiamo quindi in attesa di saperne di più riguardo la disponibilità del nuovo Crash per mobile.

Al momento non sappiamo se On The Run sarà in qualche modo legato a Crash Bandicoot 4 It's About Time, proponendo magari ricompense da sbloccare o bonus per il nuovo gioco della serie.