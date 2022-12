Crash Bandicoot On The Run chiude i battenti: addio al gioco a inizio 2023

A pochi giorni dal debutto del titolo su dispositivi mobile, Crash Bandicoot: On The Run aveva totalizzato oltre 11 milioni di download. A meno di due anni di distanza dal lancio del gioco, è però già tempo di dirgli addio.

Con il messaggio che trovate in calce a questa news, i vertici di Activision hanno infatti confermato l'intenzione di disattivare i server del gioco. Nello specifico, Crash Bandicoot: On The Run cesserà di essere operativo a partire dal prossimo 16 febbraio 2023, su tutte le piattaforme di pubblicazione iOS e Android. Sino a questa data, i giocatori in possesso di Cristalli Viola potranno sfruttare gli strumenti all'interno del gioco.

In vista della disattivazione di Crash Bandicoot: On The Run, il team di Activision provvederà a sospendere ogni tipo di microtransazione già a partire dalla giornata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022. Da questo momento, non risulta dunque più possibile effettuare acquisti all'interno dello store in-game di Crash Bandicoot: On The Run. Con queste comunicazioni, il team di sviluppo del titolo mobile dedicato al marsupiale arancione ha dato il suo arrivederci al pubblico, invitandolo a restare in attesa di futuri aggiornamenti sul destino del personaggio.



Nel frattempo, arriva anche la notizia delle dimissioni del Presidente e COO di Activision, Daniel Alegre.