Crash Bandicoot On The Run: come funziona? Trucchi per il gioco gratis

Crash Bandicoot On Te Run, l'endless runner dedicato al più amato marsupiale arancione e sviluppato da King è finalmente arrivato, disponibile per il download su tutti i dispositivi mobili Android e iOS. Se non vedete l'ora di saltare e rompere casse in velocità, ecco una breve guida che potrebbe tornarvi utile.

Divertente e molto fedele al franchise di Crash Bandicoot, On The Run può risultare anche piuttosto complesso in alcuni punti e per questo ci siamo presi la briga di buttare giù qualche consiglio per chi ha appena iniziato a giocarci. Che siate fan dei Bandicoot originali o novizi che si apprestano per la prima volta a raccogliere frutti wumpa, i seguenti suggerimenti vi daranno una mano durante le prime ore di gioco. Ma come funziona Crash Bandicoot Mobile?

Usate saggiamente il tempo

Come prima cosa, dovreste sempre assicurarvi di avere pozioni e bombe a sufficienza. Prima di cominciare un'altra folle corsa, mettete in funzione i macchinari del Laboratorio Nitrico e create qualcosa di utile, in modo da avere sempre l'oggetto giusto al momento giusto: potrebbe essere frustrante dover interrompere il gioco solo perché non disponete di una bomba e attendere quindi dei minuti per crearla. Se vi ritrovate a corto di ingredienti, tornate sull'Isola Wumpa e iniziate una Corsa di Raccolta!

Raccogliete le maschere

Le maschere di Aku Aku rappresentano, in pratica, le vite di Crash. Se venite colpiti quando non ne avete nessuna, game over, dovrete ricominciare il livello (o tornare al checkpoint dopo aver visto una pubblicità). Quando vedete una cassa con la maschera, cercate di prenderla anche se avete già un Aku Aku: questo vi consentirà di avere più possibilità, oltre al fatto che prendendone 3 di seguito diventerete invulnerabili per un breve intervallo di tempo, cosa che torna estremamente utile per superare alcuni punti dei livelli più difficili.

Controllate i vostri obiettivi

Completare gli obiettivi vi garantisce ricompense molto utili; assicuratevi di controllarli regolarmente per massimizzare il guadagno giornaliero di risorse e altro. Per ottenere una ricompensa dovrete completare 3 obiettivi, ma ne vale la pena. Un buon metodo è concentrarsi sul completamento delle missioni durante le pause della storia principale, come ad esempio tra un'isola e l'altra.

Perfezionate gli attacchi

Mettendo a segno un colpo perfetto sui boss otterrete molte più ricompense. Più sarete precisi con la barra dell'attacco, più oggetti riceverete, inclusi anche i trofei, molto importanti come vedremo tra poco. Durante una boss fight, cercate di bloccare la barra nella posizione più centrale possibile!

Giocate di squadra

Non appena ne avrete l'occasione, dovreste considerare l'idea di unirvi a una squadra. Facendo parte di un team avrete accesso a molte più ricompense che giocando da soli, e potrete anche spendere quei trofei in modo molto utile. È anche soddisfacente avere una squadra con cui condividere gli obiettivi, oltre al fatto che vi ritroverete ben presto con più oggetti di quanti servano in realtà.