Crash Bandicoot On The Run: come ottenere gratis la skin Blue Hyena

Sebbene non sia ancora disponibile, gli sviluppatori del nuovo Crash Bandicoot On The Run hanno già messo a disposizione di tutti i giocatori il primo costume gratuito per il protagonista, il quale si può ottenere seguendo alcuni semplici passaggi.

La skin Blue Hyena di Crash Bandicoot è infatti un bonus che si può ottenere esclusivamente pre-registrandosi al gioco sugli store di Apple e Android. Se siete in possesso di uno smartphone o di un tablet Android, tutto ciò che dovete fare è visitare la pagina ufficiale del gioco su Google Play Store e cliccare sul tasto verde per effettuare la pre-registrazione, così da ricevere la skin e una notifica all'arrivo del gioco. I possessori di iPad e iPhone devono invece effettuare la pre-registrazione sul sito ufficiale del gioco, cliccando sul tasto blu "App Store" ed inserendo l'indirizzo di posta elettronica associato al proprio ID Apple. Per verificare la corretta registrazione, gli utenti iOS devono assicurarsi di aver ricevuto una mail che conferma l'avvenuta pre-registrazione.

Vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, sebbene sia molto probabile che sia in dirittura d'arrivo sia su iOS che su Google PlayStore.

A proposito, avete già visto il nuovo video gameplay di Crash Bandicoot On The Run?