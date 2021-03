Crash Bandicoot On The Run: come scaricarlo gratis e come si gioca?

Crash Bandicoot On The Run (conosciuto anche come Crash Bandicoot Mobile) è una nuova avventura del famosissimo personaggio, la prima disponibile su smartphone e tablet dopo numerosi successi riscossi su console. Ma come si scarica Crash On The Run e come funziona?

Crash Bandicoot Mobile: come funziona?

Crash Bandicoot On The Runè un gioco di tipo endless runner (in stile Subway Surfers e Temple Run), un genere molto gettonato sulle piattaforme mobile. Ma come si gioca? Il funzionamento è molto semplice, il personaggio corre continuamente in avanti con la possibilità di cambiare direzione in tre corsie (centro, destra e sinistra) con un semplice swipe nella direzione desiderata, con uno swipe in avanti Crash salterà mentre con un tap sullo schermo sarà possibile effettuare una giravolta per rompere le casse o stordire i nemici.

Non mancano frutti Wumpa da raccogliere, le immancabili casse per sbloccare Aku Aku e ostacoli disseminati lungo il percorso, per rendere più difficile il completamento dei livelli. Ogni mondo di Crash Bandicoot Mobile è diviso in cinque livelli, i primi quattro prevedono una battaglia finale con un mini boss mentre il quinto vi porterà al vero e proprio scontro con il boss.

Presenti le microtransazioni (opzionali) per acquistare skin e velocizzare lo scorrere del tempo o acquistare valuta virtuale, come accade nella quasi totalità dei giochi free to play.

Come si scarica Crash Bandicoot On The Run

Crash Bandicoot Mobile è gratis su App Store e Google Play, di seguito i link per il download

Il gioco è compatibile con iPhone, iPad e con la quasi totalità degli smartphone Android in commercio, anche se ovviamente su dispositivi più recenti sarà possibile godere di performance migliori. Il download è gratis e le microtransazioni sono facoltative, dunque potete giocare a Crash Bandicoot On The Run senza bisogno di spendere assolutamente nulla.