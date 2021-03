Crash Bandicoot On The Run: l'endless runner disponibile gratis su sistemi mobile

L'iconico peramele arancione è finalmente arrivato in formato Mobile. Crash Bandicoot On The Run, l'endless runner realizzato da King, è infatti già disponibile per il download gratuito su sistemi iOS, mentre è previsto a breve, forse già nelle prossime ore, l'arrivo del titolo anche per i dispositivi Android.

Nella nuova avventura il Dr. Neo Cortex intende prendere il controllo del multiverso, ordinando ai suoi scagnozzi di invadere diverse dimensioni alternative. Tocca a Crash e a sua sorella Coco sventare ancora una volta i piani del folle scienziato, rispedendo i suoi sottoposti nei loro rispettivi mondi. Crash dovrà correre senza sosta attraverso una lunga serie di livelli pieni di ostacoli, ambientati in diversi scenari esotici e ambientazioni ripresi dalla serie principale per la gioia dei fan. Oltre alla possibilità di personalizzare i protagonisti con vari skin e la presenza di un vasto arsenale di armi, On The Run prevede anche la presenza del multiplayer asincrono, con i giocatori che si sfidano per scoprire chi ha corso più a lungo all'interno dei vari livelli.

In precedenza si è discussa la possibilità che Crash Bandicoot On The Run arrivi anche su Nintendo Switch, sebbene al momento King abbia escluso questa possibilità concentrando tutti gli sforzi sull'edizione mobile. Sempre a proposito della console Nintendo, potete leggere la nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time su Switch e scoprire come se la cava il titolo prodotto da Activision in questo porting.