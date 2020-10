Crash Bandicoot On the Run: il nuovo trailer ne svela il periodo di lancio

Dopo un lungo periodo d'assenza dalle scene, King è tornata a mostrare il suo Crash Bandicoot On the Run attraverso un nuovo filmato di gameplay che svela alcune caratteristiche del gameplay e ne annuncia il periodo di lancio.

Nel corso del filmato possiamo infatti vedere il gioco in movimento e scoprire alcuni dei personaggi dei quali potremo vestire i panni e quelli che invece affronteremo in qualità di boss durante gli stage. Il video mostra ad esempio la possibilità di utilizzare Crash e Coco, le cui skin potranno essere sbloccate nel corso dell'avventura (si presume ve ne siano alcune bloccate dietro microtransazioni). Per quello che riguarda invece i boss, il trailer ci presenta il nuovo personaggio Nina Cortex e il ritorno di Neo Cortex, oltre alla gradita presenza del finto Crash Bandicoot. Stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, il gioco includerà più di 100 ore di contenuti, circa 50 boss ed un totale di 12 diversi "biomi".

Il gioco arriverà nella primavera del 2021 (alcuni store segnalano il 25 marzo 2020, ma potrebbe trattarsi di un placeholder) su Google Play Store (Android) e App Store (iOS). Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come ottenere gratis la skin Blue Hyena in Crash Bandicoot On the Run effettuando la pre-registrazione.