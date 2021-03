Crash Bandicoot On The Run sbanca su App Store, primo in classifica al debutto

A inizio settimana King ha pubblicato a sorpresa Crash Bandicoot On The Run su iPhone e iPad, anticipando di pochi giorni il lancio ufficiale previsto per oggi, giovedì 25 marzo. Come prevedibile, il gioco ha riscosso subito un enorme successo, debuttando al primo posto delle classifiche di App Store

Al momento Crash Bandicoot On The Run non è ancora disponibile su Android e il rollout su Google Play Store è previsto per la giornata odierna, il lancio anticipato su dispositivi iOS sembra aver giovato all'applicazione che in poche ore ha raggiunto la vetta della classifica giochi di App Store in 91 paesi e il primo posto nella classifica generale in 76 paesi. Tra i paesi dove il gioco ha riscosso maggior successo per numero di download troviamo Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone.

Difficile stupirsi per questo risultato considerando l'enorme popolarità di Crash Bandicoot in tutto il mondo, non è la prima volta che il celebre peramele arriva su dispositivi mobile anche se in questo caso parliamo di un'avventura originale pensata appositamente per smartphone e tablet.

Crash Bandicoot On The Run arriverà su Nintendo Switch? King non ha del tutto escluso questa possibilità anche se allo stato attuale non c'è niente da annunciare in merito.