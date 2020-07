Crash Bandicoot On The Run per sistemi mobile si presenta in video su iOS e Android

Dopo le anticipazioni sull'arrivo di Crash Bandicoot On The Run, King.com e Activision presentano ufficialmente il progetto del nuovo endless runner per sistemi mobile iOS e Android con protagonista il Peramele più famoso della storia dei videogiochi.

La nuova avventura di Crash Bandicoot per tablet e smartphone vedrà il nostro eroe affrontare delle corse Battaglia ad altissima velocità per salvare il multiverso dal malvagio Dr. Neo Cortex. A fare da sfondo all'ultima epopea di Crash saranno le giungle e le ambientazioni tropicali dell'Isola Wumpa, con tante casse da distruggere e altrettanti ostacoli da superare.

Nel corso dell'avventura dovremo affrontare personaggi famosi come Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex o Dingodile, ricevendo in cambio delle ricompense con cui potenziare le proprie abilità da corsa. Nel gioco saranno presenti anche degli elementi per la customizzazione estetica di Crash che, una volta applicati, permetteranno all'utente di ottenere dei punti esperienza aggiuntivi.

Il lancio di Crash Bandicoot On The Run è previsto entro breve su App Store e Google Play: la fase di pre-registrazione è già attiva e consente agli appassionati di rimanere aggiornati sulle tempistiche di pubblicazione di questo titolo free-to-play per sistemi mobile iOS e Android.