Crash Bandicoot On The Run è un successo: già scaricato 11 milioni di volte

Crash Bandicoot è da poco sbarcato gratis su sistemi iOS e Android è sta già macinando i primi grandi risultati: stando ai dati diffusi da Sensor Tower, l'endless runner Crash Bandicoot: On The Run è stato scaricato oltre otto milioni di volte al Day One. E non è finita qui.

Considerato che il titolo sviluppato da King (autori di Candy Crush) è già disponibile su iOS dallo scorso 23 marzo in alcuni territori, i download complessivi della nuova avventura del marsupiale arancione sono arrivati a 11,4 milioni. Numeri altisonanti che, con tutta probabilità, sono soltanto l'inizio di questa nuova scalata di Crash verso il successo: del resto, Crash Bandicoot On The Run è arrivato primo nelle classifiche App Store in 91 paesi, pertanto non sarà una sorpresa se nei prossimi giorni il simpatico eroe dovesse raggiungere nuovi record.

In attesa di scoprire se e quanto i numeri attuali cresceranno ancora nei prossimi giorni, ricordiamo che in questa nuova avventura Crash e sua sorella Coco dovranno ancora una volta porre fine ai loschi piani del Dr. Neo Cortex, che intende prendere il controllo del multiverso servendosi dei sui sottoposti mandati a zonzo in varie linee temporali alternative. I due eroi, correndo senza sosta, attraverseranno numerosi livelli ambientati in varie location, incluse alcune storiche della serie. Oltre a un'ampia possibilità di personalizzazione per i protagonisti, è presente anche un multiplayer asincrono per affrontare le sfide del titolo assieme a tanti altri giocatori.

Se siete intrigati dall'idea di sperimentare l'ultimo gioco con protagonista Crash, eccovi la guida di Crash Bandicoot On The Run per scaricarlo gratis e come giocarlo.