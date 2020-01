Sarà Crash Bandicoot il prossimo personaggio di Super Smash Bros. Ultimate?

Crash Bandicoot potrebbe presto approdare su Super Smash Bros. Ultimate. È questa la voce messa in giro dal leaker noto su Twitter come MandyCan, che negli ultimi mesi si è rivelato piuttosto affidabile, soprattutto per quanto riguarda il noto brawler in esclusiva su Nintendo Switch.

MandyCan aveva previsto con successo ad esempio l'arrivo di Byleth in Smash già a ottobre, ed aveva aticipato che non ci sarebbero stati reveal di DLC di Smash, né nuove informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 durante i Game Awards.

Secondo la sua ultima previsione dunque, il celebre marsupiale che per anni è stato una mascotte di PlayStation e che ultimamente sta vivendo una seconda giovinezza grazie ai remake della storica trilogia e di Crash Team Racing, presto sarà uno dei nuovi lottatori di Smash. Potrebbe essere la mossa giusta per risollevare un po' il morale dei fan, che hanno accolto l'ultimo DLC con un po' di freddezza e che vorrebbero festeggiare alla grande i 21 anni di Super Smash Bros.

In ogni caso, probabilmente non ci sarà molto da attendere per scoprire se il rumor si rivelerà vero o meno: ci sono altri sei lottatori in arrivo su Super Smash Bros. Ultimate, e tutti e sei usciranno entro il 2020, per cui è lecito aspettarsi novità a riguardo magari già il mese prossimo.

A voi farebbe piacere l'arrivo di Crash come nuovo DLC di Smash?