Crash Bandicoot PS5: il nuovo gioco verrà annunciato stasera?

Un nuovo gioco di Crash Bandicoot potrebbe essere annunciato presto... magari stasera, all'evento di presentazione dei giochi per PlayStation 5? Non ci sono ancora certezze in merito ma solo un curioso indizio...

Secondo quanto riportato dall'insider Sabi Wabii, Activision ha in programma una nuova linea di merchandising dedicato a Crash, tra cui statuine, tazze, adesivi, portachiavi, calamite, bicchieri e altri prodotti a tema. Niente di strano ovviamente, ma la mente corre subito ad un nuovo gioco della serie, il cui lancio verrà supportato da una nuova ondata di gadget.

Da tempo si parla di un possibile Crash Bandicoot Worlds sviluppato da Vicarious Visions e c'è da dire che in passato Activision ha lanciato merchandising di Crash e Spyro in contemporanea con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fueled, anche questa volta l'azienda potrebbe dunque seguire la medesima strategia commerciale.

Appuntamento stasera alle 22:00 per avere conferme o smentite a riguardo, vi ricordiamo che seguiremo l'evento di presentazione dei giochi PS5 in diretta dalle 14:00 con una lunga maratona su Twitch che vi accompagnerà per tutto il pomeriggio e almeno fino alla mezzanotte.