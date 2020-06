Crash Bandicoot: annuncio imminente? Activision invia un puzzle alle redazioni!

La redazione di GamesRadar+ mostra l'eloquente contenuto di un press kit inviatogli da Activision che suggerisce lo sviluppo di un nuovo capitolo dell'iconica serie platform di Crash Bandicoot.

All'interno del presskit che, a quanto sembra, è stato inviato anche ad altri membri della stampa videoludica, è contenuto un bigliettino che recita "Eccovi un piccolo aiuto per passare il TEMPO - Dal vostro Bandicoot preferito". La scatola che accompagna il messaggio del bigliettino presenta anche un piccolo puzzle da 200 pezzi che, una volta ricomposto, mostra una strana maschera sullo sfondo di quello che, a prima vista, sembra essere un vetro rotto o una sorta di squarcio dimensionale come quello ammirato nel video di annuncio di Ratchet & Clank Rift Apart per PS5.

Il doppio riferimento al Bandicoot e alla parola "Tempo" non fanno che riallacciarsi alle voci di corridoio rincorsesi in questi mesi sullo sviluppo di Crash Bandicoot Worlds, un progetto che, a detta degli insider più accreditati come Sabi, dovrebbe prevedere dei viaggi nel tempo con livelli interdimensionali.

Già nel 2018, d'altronde, Activision adottò la medesima strategia comunicativa per anticipare l'annuncio di Crash Team Racing Nitro Fueled attraverso l'invio in redazione di dadi a tema Crash Bandicoot. Che sia il preludio all'annuncio ufficiale del nuovo episodio di Crash Bandicoot per PlayStation 5 e Xbox Series X, come pure per sistemi di questa generazione?