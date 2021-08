Crash Bandicoot: qual è il gioco più bello della serie?

Nato sulla prima PlayStation, Crash Bandicoot è stato una delle più rappresentative icone della console Sony, protagonista di una serie realizzata da Naughty Dog che ha saputo conquistare i giocatori di tutto il mondo anche grazie alla simpatia del suo strambo protagonista omonimo.

Dopo aver perso gradualmente popolarità negli anni successivi per poi sparire momentaneamente dai radar, il franchise ha fatto il suo grande ritorno grazie agli sforzi di Activision, che ha rilanciato il brand prima con la Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, riedizione aggiornata ai giorni nostri dei primi tre capitoli, e successivamente con Crash Team Racing Nitro Fueled, remake dell'amato Crash Team Racing di Naughty Dog. Il revival è stato poi coronato dall'uscita di un nuovo capitolo completamente inedito, Crash Bandicoot 4 It's About Time, molto apprezzato da critica e pubblico.

Qual è il miglior gioco di Crash Bandicoot? In passato sia gli appassionati che la stampa era concorde nel considerare Crash Bandicoot 3 Warped, uscito su PS1 nel 1998, il miglior esponente del brand. Su Metacritic ha inoltre una media di 91 basata su 12 recensioni dell'epoca. ma anche lo spin-off automobilistico Crash Team Racing aveva ottenuto grandissimi consensi venendo considerato dai più come uno dei più degni rivali di Mario Kart. Se Crash 3 resta ancora oggi per molti il migliore della serie, la nostra recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time per PS4 dimostra che anche l'ultimo arrivato non è da meno, dimostrandosi all'altezza dello storico nome che porta. Non dimenticate infine che Crash Bandicoot On The Run è disponibile su sistemi mobile.