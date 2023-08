Crash 1 vs 2 vs 3: qual è il più difficile della trilogia di Naughty Dog?

Stormy Ascent, The High Road, Orange Asphalt... Vi dicono nulla questi nomi? Forse no, ma i giocatori che hanno conosciuto il marsupiale arancione quando era una mascotte PlayStation ricordano molto bene le emozioni provate nei livelli più difficili di Crash Bandicoot, resi indimenticabili dai numerosi pericoli celati al loro interno.

Abbiamo già risposto alla domanda "qual è il più bello dei primi tre Crash Bandicoot?", per questo motivo oggi vi poniamo un quesito di natura diversa. In apertura a questo articolo, abbiamo citato i nomi di alcuni dei livelli che più hanno lasciato il segno tra i fan di Crash e che fanno spesso riaffiorare alcuni dei momenti peggiori – o migliori, decidete voi – passati davanti la PlayStation. La domanda del giorno è: qual è il Crash Bandicoot più difficile della trilogia di Naughty Dog?

Rispondere a questa domanda non è proprio facilissimo. The High Road e Stormy Ascent – il livello mai apparso nel primo capitolo originale – sono due validissime ragioni che porterebbero a sostenere che Crash Bandicoot 1 sia l’iterazione più ostica di tutte. Le ragioni dietro l'esasperante difficoltà del primo Crash Bandicoot sono da ricercare anche nell'impossibilità di effettuare un doppio salto, senza tenere conto della complessità di alcuni livelli, molti dei quali lunghi e insidiosi per i più esperti dei giocatori.



Bisogna chiaramente considerare anche gli altri due Crash Bandicoot facenti parte della trilogia. Crash Bandicoot 3: Warped è secondo in difficoltà solo al primo capitolo: livelli in moto, sott'acqua, stage aggiuntivi dalla difficoltà tarata verso l'alto e altre meccaniche di gameplay inedite, all'apparenza semplici ma in realtà complesse da padroneggiare all'inizio, hanno innalzato il grado di complessità rispetto al capitolo precedente.



L'ultimo di questa classifica è dunque Crash Bandicoot Cortex Strikes Back, che rispetto al suo immediato predecessore, nonché capostipite della serie, ha abbassato in maniera evidente il livello di sfida. Ciò non è stato apprezzato da molti fan, seppur anche questa produzione offra momenti di tensione con la raccolta delle gemme e delle reliquie, sfide al cardiopalma per i collezionisti più accaniti.

Siamo ben consci che la difficoltà in un videogioco può essere molto soggettiva, per questo motivo adesso passiamo a voi la palla: con quale dei primi tre Crash Bandicoot avete avuto maggiori difficoltà? Siamo curiosi e impazienti di conoscere il vostro responso!