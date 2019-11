Crash Bandicoot: dopo i rumor sul nuovo capitolo partono quelli sul film, prodotto da Sony

Negli ultimi giorni si è parlato spesso del possibile ritorno di Crash Bandicoot con un titolo nuovo di zecca, ma a quanto pare Activision starebbe pensando di portare l'icona dei videogiochi degli anni'90 anche al cinema.

Stando alle ultime voci di corridoio, provenienti da fonti più che affidabili (le stesse che hanno preannunciato il ritorno di Bill Murray in Ghostbusters 3 e confermato il sequel di Aladdin), Sony Pictures sarebbe attualmente al lavoro un un progetto cinematografico che coinvolgerebbe non solo Crash ma anche alcuni dei suoi amici più celebri. La fonte ha anche confermato quelle che sono le primissime informazioni sulla trama che, come molti di voi avranno già intuito, vedrà il nostro Crash fare il possibile per contrastare i malvagi piani del Dottor Neo Cortex. Purtroppo non vi sono altre informazioni al riguardo, dal momento che i lavori sulla pellicola sono ancora in stato embrionale e potrebbe volerci un po' prima di assistere al primo trailer.

Nel frattempo vi ricordiamo che sono in tantissimi gli insider che parlano di Crash Bandicoot Worlds, un nuovo capitolo della serie che potrebbe essere annunciato proprio in occasione dei The Game Awards 2019.

Avete già visto il bundle con i remake di Crash e Spyro apparso qualche giorno fa sul PlayStation Store?