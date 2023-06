Crash Bandicoot sarà al Summer Game Fest? Il teaser di Geoff Keighley

Mancano ormai poche ore all'inizio del Summer Game Fest 2023, la nuova edizione dell'ormai sempre più celebre e seguito evento a tema videoludico. Il conduttore Geoff Keighley continua a stuzzicare i giocatori, rivelando la probabile partecipazione di Crash Bandicoot allo spettacolo.

Keighley ha pubblicato un breve ma loquace post su Twitter, con cui ci mostra una scatola di cartone su cui leggiamo la frase: "You've been Bandicruited!". Il riferimento a Crash Bandicoot, tanto nel contenuto quanto nello stile grafico delle parole, è piuttosto evidente e questo lascia credere che l'amato marsupiale di Activision possa essere presente durante l'evento che si terrà domani, giovedì 8 giugno a partire dalle ore 19:00.

Non abbiamo alcun riferimento ad una produzione specifica legata alla serie originariamente ideata da Naughty Dog, tuttavia l'indiziato numero uno è inevitabilmente Crash Team Rumble, la nuova esperienza multiplayer online in dirittura d'arrivo su PC e console a fine mese. Al momento non ci rimane che attendere ancora poche ore, nella speranza di assistere alla pubblicazione di un nuovo trailer del gioco o, per quanto improbabile, di un progetto separato legato a Crash Bandicoot.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Crash Team Rumble sarà disponibile a partire dal 20 giugno su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per approfondire tutti i dettagli sul titolo sviluppato da Toys for Bob, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Crash Team Rumble.