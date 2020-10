Crash Bandicoot in Super Smash Bros Ultimate e It's About Time su Switch? Spunta il rumor

Nonostante l'avvistamento di riferimenti a Nintendo Switch sul sito di Crash Bandicoot 4, al momento Activision non ha confermato alcuna versione del gioco per la console ibrida.

Con Crash Bandicoot 4: It's About Time disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e Xbox One, non si sono tuttavia arrestate le voci di corridoio che vorrebbero il platform in arrivo anche sulla piattaforma Nintendo. Ora, in particolare, spunta in rete un'indiscrezione che vorrebbe come definita una collaborazione persino più ampia. Il rumor, lo diciamo subito, proviene da una fonte della quale è impossibile verificare l'attendibilità: si tratta infatti di un presunto ex dipendente del reparto marketing Nintendo, che ha condiviso su di un account Twitter appositamente creato il cinguettio che trovate in calce a questa news.



Marc Takahashi - questo è il nome dell'utente sul social network - condivide un'immagine di quella che dovrebbe essere la cover della versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Ma non solo, una versione speciale della cover, ancora in definizione, indicherebbe anche l'arrivo di Crash Bandicoot come personaggio DLC in Super Smash Bros Ultimate. Un'edizione speciale del gioco includerebbe l'accesso al contenuto aggiuntivo per il piacchiaduro Nintendo.



Ribadiamo che al momento si tratta di un'indiscrezione assolutamente non confermata: in attesa di saperne eventualmente di più, sulle pagine di Everyeye trovare la recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.