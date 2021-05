Crash Bandicoot in Super Smash Bros Ultimate? Toys For Bob favorevole

Mentre la community Nintendo continua ad interrogarsi sulla possibile aggiunta di un DLC bonus per il Fighter Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate, è ancora mistero sull'identità delle future new entry del roster.

Dopo aver accolto tra le proprie fila Pyra e Mytra da Xenoblade Chronicles 2, ed aver reso disponibili alcune skin a tema Monster Hunter: Rise per i guerrieri Mii, il celebre picchiaduro Nintendo è infatti destinato ad accogliere ulteriori combattenti, sulla cui identità sono da tempo aperte le scommesse. Tra chi ancora spera in Sora, dalla serie di Kingdom Hearts, e chi continua a sognare il Master Chief di casa Xbox, c'è anche chi preferirebbe vedervi esordire un celebre marsupiale arancione.



Sull'eventualità, si è di recente espresso Lou Studdert, Creative Producer per Crash 4: It's About Time presso gli studi di Toys For Bob. Intervistato in merito dalla redazione di Nintendo Life, il creativo si è detto entusiasta al pensiero di una eventuale collaborazione, sulla quale tuttavia non ha alcuna autorità. "Lo sogniamo tutti, no? - ha detto in merito ad una comparsata di Crash Bandicoot in Super Smash Bros Ultimate - Se vi avessi un qualche tipo di influenza, sicuramente adorerei vederlo, ma è qualcosa che sta completamente oltre la mia portata!"