Come ogni mercoledì, arriva la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store. Dopoadesso è la volta di, la raccolta è in promozione al prezzo di 29.99 euro anzichè 39.99 euro, con un risparmio dl 25% sul costo di listino.

L'offerta è valida fino al 2 novembre anche per i non abbonati al servizio Plus, se siete interessati all'acquisto potete cliccare qui. Ricordiamo che Crash Bandicoot N. Sane Trilogy include le versioni rimasterizzate di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, originariamente usciti su PS One tra il 1996 e il 1998.