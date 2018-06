Crash Bandicoot Trilogy per Xbox One includerà un misterioso livello bonus?

Il rivenditore brasiliano Saraiva ha aggiornato la pagina prodotto di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy con una nuova copertina che menziona la presenza di due livelli bonus aggiuntivi.

Il primo è Stormy Ascent, contenuto tagliato dalla versione originale di Crash Bandicoot per PlayStation e reintegrato nella remaster per PS4, il secondo livello bonus è invece Future Tense, di cui non sappiamo nulla. Nessun livello dei primi tre Crash Bandicoot è denominato Future Tense, al momento quindi non è chiaro di cosa si tratti, se di uno stage realizzato per l'occasione oppure di un livello tagliato dai giochi originali e riproposto su Xbox One.

Probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su PC, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 29 giugno, la raccolta include le riedizioni di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped.