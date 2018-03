Crash Bandicoot Trilogy: rimosse le citazioni ad Uncharted dalle versioni Switch, PC, Xbox

Era ovviamente ipotizzabile ma adesso arriva la conferma: i riferimenti adpresenti insono stati rimossi dalle versioni Switch, PC e Xbox One della raccolta, in arrivo il prossimo 10 luglio su tutte le piattaforme citate.

Non è ormai un mistero che i tre giochi inclusi nella collection includano riferimenti, citazioni ed easter egg a tema Uncharted: ad esempio in Crash Bandicoot 2, Coco guardava sul suo portatile un trailer di Uncharted 4 Fine di un Ladro, questo cameo è stato però rimosso dalle versioni non destinate a PS4, come dimostra lo screenshot pubblicato in calce alla notizia.

