Crash Bandicoot Trilogy su Switch e PC nel 2018, nuovo gioco della serie nel 2019?

Nella nuova edizione del(catalogo dedicato ai rivenditori), Licensing Manager della società inglese GB Eye, ha svelato interessanti dettagli sui piani di Activision per il franchise

Sono tre i punti messi in evidenza da Arguile: secondo quanto riportato, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy uscirà su PC e Nintendo Switch nel corso del 2018 mentre il prossimo anno vedremo un nuovo gioco della serie. Activision sembra avere piani per portare avanti il brand almeno fino al 2022, questa la data in cui scadranno anche i contratti per il licensing del merchandising.

Da tempo si parla di un possibile arrivo di Crash Bandicoot Trilogy su altre piattaforme, tuttavia Activision non ha mai annunciato nulla in merito, al momento la raccolta è disponibile solo su PlayStation 4.