Crash Bandicoot è una volpe oppure un peramele?

Vi siete mai chiesti che tipo di animale sia Crash Bandicoot? È una domanda che generazioni di videogiocatori si sono posti nel corso degli anni, sin da quando il personaggio è apparso per la prima volta nell'omonimo videogioco sviluppato da Naughty Dog nel 1996 per la prima PlayStation.

Dalla forma e dal colore del pelo arancione, il primo pensiero che balza alla testa è che il simpatico divoratore di frutti Wumpa sia una volpe. Un po' troppo scontato, non trovate? E infatti la verità è un'altra: Crash Bandicoot appartiene alla razza dei peramele, rari mammiferi che vivono in Australia.

Noto anche come "bandicoot fasciato orientale", il peramele è un marsupiale dalle dimensioni simili a quelle di un coniglio e si nutre prevalentemente di piccoli insetti che caccia durante la notte. Questo buffo animaletto purtroppo vive per due, massimo tre anni, ed è considerato oggi una razza in via d'estinzione a causa dell'attività di deforestazione da parte dell'essere umano e per l'arrivo di nuovi predatori che ne minacciano l'esistenza. Oggi si può trovare nei territori della Tasmania, nelle Basalt Plains e in Australia meridionale.

Crash Bandicoot e la sorella Coco hanno dato maggiore risalto a questo mammifero divenendone i maggiori esponenti di fantasia. Dopo anni di silenzio, la serie è ritornata in grande spolvero prima con la Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e in seguito con il quarto capitolo principale, del quale potete scoprire tutti i segreti grazie alla nostra recensione di Crash Bandicoot 4 It's About Time disponibile. Lo strambo eroe è appena arrivato anche su sistemi mobile tramite Crash Bandicoot On The Run gratis su iOS e Android.