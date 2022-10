Crash Bandicoot Wumpa League sarà annunciato ai Game Awards 2022?

È da più di un anno che nei recessi del web circola il nome di Wumpa League, un presunto spin-off multiplayer di Crash Bandicoot. Activision non ha mai confermato né smentito il rumor, tuttavia c'è chi è convinto che l'annuncio sia ormai dietro l'angolo. La teoria si basa su un indizio impossibile da ignorare: procediamo con ordine.

Quest'oggi, Activision ha inviato al content creator noto come Canadian Guy Eh un pacco davvero speciale: come potete vedere voi stessi, ha la forma di una scatola per le pizze di una fittizia pizzeria nota come Aku Aku’s Steam-In Pizza Shack e cela al suo interno un bel po' di oggetti da collezione, come una t-shirt, un mouse pad gigante e tanto altro. Le cose che interessano a noi, in ogni caso, sono ben altre.

Tanto per cominciare, sulla scatola c'è un finto scontrino che conferma l'arrivo di Crash Bandicoot 4: It's About Time su Steam, previsto per il 18 ottobre 2022. Ad oggi, ricordiamo, il platform di Toys for Bob è acquistabile solamente su Battle.net. Non è finita qui! Sul bordo della scatola c'è scritto: "Hungry for more? Try our new wumpa pizza for $12.08!", un messaggio che sembra a tutti gli effetti fissare l'annuncio del vociferato Wumpa League al 12 dicembre, una data tutto fuorché casuale: il giorno dell'Immacolata andranno infatti in scena i Game Awards 2022, un palcoscenico indubbiamente adatto ad un annuncio di questo tipo. Sarà davvero così? Lo scopriremo tra due mesi esatti.

Per chi non lo sapesse, le voci di corridoio hanno descritto Wumpa League come un gioco multiplayer free-to-play in stile brawler con protagonisti gli eroi e i villain del franchise. Ci giochereste?